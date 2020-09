Coronavirus Comalca, dopo positività già un centinaio i tamponi eseguiti. Nelle prossime ore primi risultati

In tutto saranno circa 220 i tamponi Covid che tra oggi e domani veranno eseguiti al Comalca mercato ortofrutticolo di località Germaneto di Catanzaro dopo che nei giorni scorsi sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Coronavirus. Lo screening è iniziato questa mattina alle 10 e, nella prima tranche, è andato avanti per tutta la mattinata.

In tutto un centinaio circa i test già eseguiti i primi risultati probabilmente arriveranno già nelle prossime ore o comunque entro 48 secondo quanto comunicato dal personale Asp presente sul posto a chi si è sottoposto ai tamponi , in particolare dipendenti del Consorzio e delle aziende in esso operanti.

Domani si andrà avanti per completare gli accertamenti. Venerdì sarà con ogni probabilità eseguita la sanificazione straordinaria dei locali. Quanto alla data di riapertura, dipenderà ovviamente dal numero di contagiati che eventualmente emergeranno nei prossimi e quindi dalla necessità di proseguire o meno i test. Ricordiamo che una ordinanza del sindaco Sergio Abramo ha chiuso il mercato per tre giorni a partire da oggi.