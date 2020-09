Coronavirus Pugliese-Ciaccio, undici nuovi contagi in Calabria Centrale

Undici i tamponi positivi tra i 718 test processati dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio di Catanzaro nelle ultime 24 ore. Sono cinque in provincia di Catanzaro (su 434 eseguiti) e sei in provincia di Vibo (in tutto 215 tamponi).

In provincia di Crotone nessuna positività su 69 test refertati.

Nelle tre province della Calabria Centrale, inoltre, e sempre tra questi tamponi refertati, sono state riscontrate 9 positività già precedentemente accertate.