Coronavirus, Comalca verso la riapertura. Via libera dell’Asp di Catanzaro

Si va verso la riapertura del mercato ortofrutticolo di Catanzaro località Germaneto in cui nei giorni scorsi erano stati segnalati diversi casi di Covid 19. Secondo quanto si è appreso l’Asp di Catanzaro avrebbe dato il via libera al sindaco Sergio Abramo che aveva, in seguito proprio ai contagi registrati, disposto l’interruzione dell’attività del Comalca prima sino al 2 ottobre poi sino ad oggi inclusi. L’ordinanza di chiusura emanata dal sindaco quindi, salvo nuove situazioni, non dovrebbe quindi essere prolungata.