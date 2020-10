Coronavirus Pugliese-Ciaccio, quattro casi registrati nelle ultime 24 ore

Sono quattro i casi positivi al Covid 19 diagnosticati nelle ultime 24 ore dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio. Si tratta di contagi registrati tutti in provincia di Catanzaro (su 200 test).

Contagio zero nel resto dell’area centrale della Calabria ovvero il Vibonese e il Crotonese.

In tutto sono stati processati 55 tamponi in provincia di Crotone e 452 in provincia di Vibo per un totale di 707 in tutte e tre le province.