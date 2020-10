Covid 19, caso di positività in un asilo privato di località Fortuna

Caso di contagio Covid19 in un asilo privato a numero chiuso di località Fortuna. Tampone positivo per una bimba che lo frequenta e che era già comunque in quarantena da una settimana. Il suo caso sarebbe da collegarsi a un focolaio noto.

L’asilo in questione resta chiuso e si procederà subito alla sanificazione. Domani mattina saranno disposti i tamponi per tutti i piccoli bimbi frequentanti l’asilo.