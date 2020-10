Oss positivo al Policlinico di Catanzaro: negativi i tamponi del personale

Notizie confortanti sul fronte Covid 19 provenienti dal Policlinico di Catanzaro. Sono infatti risultati tutti negativi i tamponi eseguiti nelle ultime ore al personale sanitario dell’Unità operativa di Nefrologia e Dialisi.

Nella giornata di ieri era stata riscontrata la positività di un operatore socio sanitario in servizio nel reparto, che comunque è in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare, e ciò aveva provocato ovviamente molta preoccupazione per la paura di un focolaio nella struttura sanitaria ipotesi che almeno al momento sembra scongiurata anche se i test saranno ripetuti nei prossimi giorni.