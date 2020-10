Coronavirus, c’è un contagio anche nel Comune di Amaroni

Caso positivo al coronavirus nel comune di Amaroni in provincia di Catanzaro. Lo rende noto il sindaco Luigi Ruggiero “L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – Dipartimento Prevenzione, – si legge in una post Facebook mi ha informato che una persona residente nel nostro comune è risultata positiva al tampone Covid-19. Mi sono immediatamente premurato di contattarla telefonicamente per accertarmi delle sue condizioni di salute.

Si trova attualmente a casa in isolamento domiciliare ed è in stretto contatto con le autorità sanitarie. Questo è il primo caso ad Amaroni a dimostrazione che nessuno è al sicuro dal contagio. Auguriamo alla persona interessata, che é in buone condizioni di salute, di superare al meglio questa situazione”

Ruggiero infine invita “tutti i concittadini al massimo rispetto delle disposizioni di contenimento del contagio, a usare tutti i dispositivi di protezione individuale e a non creare assembramenti osservando il distanziamento sociale”.