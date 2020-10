Visitata al Policlinico risulta poi positiva al tampone Covid. Test al personale: tutti negativi

Un caso di positività riscontrato nelle ultime ore aveva causato un po’ preoccupazione nel reparto Epatologia del Policlinico di Catanzaro, allarme al momento rientrato.

Una donna, che è sotto cura, (ma non ricoverata) del reparto, nei giorni scorsi si era sottoposta a un controllo ambulatoriale e come prassi era stato eseguito il tampone Coronavirus che è successivamente risultato positivo.

In seguito all’accertamento del contagio era stata avviata la procedura che prevede test in per il medico che l’ha visitata e per tutti i sanitari. I tamponi sono tutti stati eseguiti e sono fortunatamente risultati negativi. Il dottore che più è stato in contatto con la paziente è ora, precauzionalmente, in isolamento domiciliare come previsto dal protocollo.