Belcastro, primo caso di positività al Covid 19

Non risparmia i bambini il virus Sars Cov-2. La conferma arriva da Belcastro dove, pochi minuti fa, si è inverato il primo caso di positività. L’ha comunicato l’Amministrazione comunale di Belcastro, sindaco Antonio Torchia, tramite le proprie pagine facebook. Il bambino frequenta l’Istituto comprensivo del luogo e, per motivi precauzionali, la scuola resterà chiusa fino a data da destinarsi. Chiusa lo era già da venerdì e così resterà per qualche altro giorno.

Il bambino, assente da scuola dal 13 ottobre, sta bene ed è stato sottoposto a quarantena domiciliare, come i genitori. La curva epidemiologica registra dati allarmanti nella presila catanzarese.