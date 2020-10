Covid 19, il maestro orafo Gerardo Sacco in ospedale. Condizioni stabili e non gravi

Sono stabili le condizioni di Gerardo Sacco, ricoverato per Covid 19 nel Reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Il maestro orafo crotonese, risultato nei giorni scorsi positivo al coronavirus, ha accusato dei sintomi che ne hanno suggerito il ricovero al reparto guidato dal dottor Lucio Cosco. Sacco non verserebbe in gravi condizioni.