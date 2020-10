Positività Oss al Policlinico di Catanzaro, negativi tutti gli altri tamponi eseguiti

Sono negativi i tamponi Covid eseguiti al personale del Policlinico di Catanzaro dopo la positività riscontrata nelle scorse ore a un operatore socio sanitario residente in provincia il cui test era stato eseguito ieri. Sospiro di sollievo quindi per la struttura sanitaria. L’operatore del day hospital, asintomatico al momento della diagnosi è si trova in isolamento domiciliare.