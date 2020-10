Coronavirus Pugliese-Ciaccio: 33 nuovi casi in Calabria centrale di cui ben 21 in provincia di Catanzaro

Sono 33 di cui ben 21 in provincia di Catanzaro i nuovi casi di Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese-Ciaccio punto di riferimento di tutta la Calabria centrale.

In tutto 749 i tamponi processati, di questi 507 del Catanzarese (come detto 21 contagi accertati),67 nel Crotonese (di cui 7 positivi) e 175 in provincia di Vibo (5 nuovi contagiati).

Riscontrate in tutto anche 4 positività già accertate in precedenza.