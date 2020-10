Ospedale Pugliese-Ciaccio Catanzaro, in reparto a Malattie infettive 23 posti occupati su 27

Si va verso la saturazione dei posti letto del reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese- Ciaccio di Catanzaro e visto l’aumento di contagi Covid-19, che in queste ore si registra in provincia e non solo, c’è preoccupazione. Rimangono solo 4 posti letto al momento disponibili e la macchina organizzativa è già all’opera per implementare il numero dei posti per nuovi potenziali ricoveri.

“Attualmente sono 23 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive, ieri abbiamo registrato 4 ricoveri e questa mattina abbiamo dimesso un paziente – ha affermato il dottor Lucio Cosco alla guida dell’unità operativa – I posti totali del reparto sono 27, già domani la quota a nostra disposizione dovrebbe arrivare a 29 ma mi auguro di poter ottenere fino a 31 posti letto – ha proseguito – siamo preoccupati ma la situazione al momento è sotto controllo.”

Non si abbassa la guardia, dunque, nonostante non si stiano registrano al momento particolari criticità nella gestione dei ricoveri di pazienti covid-19.