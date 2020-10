Coronavirus, sale a due il numero dei contagiati a Girifalco

Sale a due il numero dei contagiati di Coronavirus tra i residenti di Girifalco in provincia di Catanzaro. Al caso registrato alcuni giorni fa accertato a una persona ora ricoverata in ospedale se ne aggiunge un altro secondo quanto comunicato dal sindaco Pietrantonio Cristofaro. Si tratta di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, per cui in entrambi i casi sono già state adottate tutte le procedure previste dal protocollo.

A questa famiglia – prosegue- va l’augurio di pronta guarigione e la vicinanza dell’intera comunità che sono certo manterrà la calma e il senso di responsabilità fin qui dimostrato.

Ora più che mai – conclude il primo cittadino – è fondamentale rispettare le disposizioni del governo“.