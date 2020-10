Coronavirus Pugliese-Ciaccio: nove casi rilevati in provincia di Catanzaro, 21 in tutta la Calabria Centrale

Sono nove i casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio riferiti alla provincia di Catanzaro. Relativamente all’area centrale della Calabria in tutto sono 947 i test eseguiti e processati: 660 nel Catanzarese (appunto nove positività), 129 in provincia di Crotone (10 contagi) e 159 nel Vibonese (2 casi rilevati).

Il totale delle infezioni accertate nelle tre province è quindi di 21. Il laboratorio del nosocomio del capoluogo ha anche processato test provenienti da altre aziende sanitarie della Calabria e precisamente 183 dalla Asp di Reggio (ulteriori 3 positivi) e 202 dall’Asp di Cosenza (19).

Il totale complessivo è quindi di 43 positività su 1332 tamponi refertati. Tornando ai casi registrati in provincia di Catanzaro va sottolineato che due di essi sono riferiti ai comuni di Vallefiorita (rientro dall’estero) e Chiaravalle (contatto di positivo già in isolamento da una settimana) in entrambe le circostanze i nuovi contagi è sono state comunicate su Facebook dai rispettivi sindaci .

I dati definiti della giornata relativi al Catanzarese saranno come al solito inseriti nel Bollettino regionale che sarà diramato dal Dipartimento Salute attorno alle 17.