Coronavirus Pugliese Ciaccio, undici positività riscontrate in provincia di Catanzaro

Sono undici i nuovi contagi da Coronavirus relativi alla provincia di Catanzaro diagnosticati nelle ultime 24 ore dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Caiccio su 369 tamponi eseguiti.

Nel report odierno il totale però registra in tutto 85 positività su 1109 test processati perché sono stati esaminati tamponi dalle altre province della Calabria Centrale e non solo.

In particolare 23 casi su 238 tamponi nel Crotonese, 3 contagi su 103 test in provincia di Vibo. Eseguiti anche, come succede da alcuni giorni, una parte dei tamponi provenienti dall’Asp di Reggio 26 tamponi positivi su 271 e quella di Cosenza 22 casi accertati su 128 test.