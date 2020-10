Coronavirus Policlinico, paziente in miglioramento lascia la terapia intensiva

Buone notizie questa mattina dal Policlinico di Catanzaro sul fronte Covid. Una paziente trasferita una decina di giorni fa in terapia intensiva dopo un ricovero al Malattie Infettive di Pugliese-Ciaccio è in via di miglioramento tanto che non occupa più un letto dell’area critica Covid della struttura sanitaria universitaria.

Un’altra novità importante è che non tornerà al Pugliese-Ciaccio per proseguire le cure, come successo in casi analoghi in passato, ma resterà riicoverata nell’Unità Malattie Infettive del Policlinico fino alla completa guarigione. A Germaneto infatti ora sono nuovamente riservati anche letti nel reparto ordinario a malati Covid. Una soluzione importante in grado di fornire quindi a una migliore risposta alla crescente richiesta di assistenza in seguito all’aumento dei contagi anche nel Catanzarese e in Calabria.