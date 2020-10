Coronavirus Botricello, si aggrava la situazione, il sindaco: “Chiuderemo i campetti”

Peggiora la situazione dei contagi a Botricello. A darne notizia è lo stesso primo cittadino Michelangelo Ciurleo che affida ad un video veicolato a mezzo social le raccomandazioni ai suoi concittadini:

«I casi di positività sono aumentati, secondo quanto emerge dai risultato dei test effettuati in laboratori privati e di cui si attende conferma dall’Asp – dichiara il sindaco -. Stamattina sono stati sottoposti a screening tutti i dipendenti del Comune e si aspettano i risultati, intanto il numero dei contagiati è salito a 17/18.

A questo punto vi chiedo, con grande spirito di sacrificio, di cercare di evitare gli assembramenti, di non uscire se non strettamente necessario e di non cercare momenti di socializzazione: sono queste le circostanze più favorevoli alla trasmissione del virus. Non riusciamo più a star dietro alla tracciabilità dei contatti poiché ci sono dei casi nuovi, isolati, di cui non si conoscono i possibili focolai, generati con molta probabilità dall’eccessivo “rilassamento” delle scorse settimane» ammonisce Ciurleo.

«Ieri abbiamo chiuso le scuole, oggi chiuderemo i campetti, il centro per anziani e tutti gli altri luoghi in cui ci può essere socializzazione: non possiamo permettere che i contagi continuino a crescere a questo ritmo – continua -. Stiamo tenendo monitorata la situazione ma serve soprattutto la vostra collaborazione; solo mantenendo degli atteggiamenti coscienti e consapevoli si può evitare che il Covid-19 dilaghi in paese. Cerchiamo di essere tutti meno superficiali».