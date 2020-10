Coronavirus Policlinico Catanzaro, sale a tre il numero dei ricoverati in terapia intensiva

Aumenta il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva Covid Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro. Nella tarda serata di oggi infatti è stata trasferita in rianimazione una donna di 70enne, già ricoverata nelle stessa struttura, ora in gravi condizioni e quindi intubata.

Nell’area critica del reparto della struttura di Germaneto sono ora tre i letti occupati. In uno degli altri due, come riportato in anteprima questo pomeriggio da Catanzaroinforma, si trova una paziente arrivata nelle ultime ore in elisoccorso da Foggia.

A cause dell’aggravamento delle sue condizioni è per lei necessario il trattamento con l’Ecmo, una tecnica di assistenza respiratoria extracorporea attuata mediante una macchina che consente di ossigenare il sangue al di fuori dell’organismo attraverso un polmone artificiale. Il Policlinico è l’unico centro che tratta in Ecmo pazienti covid nel Sud Italia.