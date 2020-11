Allarme terapia intensiva Covid, reparto saturo al Policlinico di Catanzaro

Non c’è più disponibilità di posti letto nell’unico reparto di terapia intensiva covid a Catanzaro, quello del policlinico “Mater Domini”, che serve tutta l’area centrale della Calabria.

Oggi infatti sono stati trasferiti in rianimazione due pazienti dal reparto di malattie infettive del policlinico, e un terzo è in trasferimento da Lamezia Terme.

Stasera, quindi, i sei posti saranno occupati.

Le loro condizioni si sono aggravate e si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva per l’assistenza respiratoria.

Una situazione preoccupante, che evidenzia l’urgenza dell’attivazione di nuovi posti di terapia intensiva covid.