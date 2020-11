Contagi da Covid- 19 nell’area centrale, 29 positivi in più a Catanzaro un decesso e due dimissioni

I numeri del contagio da Covid – 19 di oggi, per ciò che concerne l’area centrale, riportano 995 test totali eseguiti di cui n. 326 per ASP CS e n. 669 per Area centro. Nuovi positivi n. 85 (34 ASP CS; 29 a CZ; 9 a KR; 13 a VV). Eseguiti: CZ n. 440 (H 94, Territorio 282, Operatori 64, Rientri 0); KR 112 (H 20, Territorio 92, Operatori 0, Rientri 0); VV 117 (H 1, Territorio 103, Operatori 0, Rientri 13). Inoltre n. 15 noti positivi: 9 a CZ, 4 a KR e 2 a VV. Negativi n. 895.

Per ciò che concerne l’ospedale Pugliese si registrano due dimissioni e un decesso