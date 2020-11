Coronavirus, sospese attività didattiche in presenza a Chiaravalle. Stop anche in alcune classi dell’Ic ‘Don Milani” di Catanzaro

Ancora novità non buone dal fronte coronavirus a Catanzaro e provincia. In seguito di un possibile caso di positività al Covid sebbene ancora non confermati secondo quanto previsto da una ordinanza del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo è stata sospesa “l’attività didattica in presenza ed attivazione della didattica digitale integrata (DDI)nelle classi della scuola secondaria di primo grado ubicate nel Plesso Ipsia e nella IA secondaria di primo grado plesso Don Milani, Viale degli Angioini, dell’Istituto Comprensivo Don Milani dal 3 al 7 novembre”.

Ricordiamo che nella giornata di oggi il primo cittadino aveva prorogato, relativamente alle classi della scuola media la chiusura del Convitto Galluppi.

A proposito di istituti scolastici e Covid, dopo la decisione dei sindaci di Soverato, Satriano e San Vito di chiudere gli istituto sino a data da destinarsi decisione analoga è stata presa nel pomeriggio dal sindaco di Chiaravalle Centrale Domenico Donato che fa riferimento a due ulteriori casi di Coronavirus in paese comunicati in ritardo dall’Asp e alla necessità di ricostruire catene di contagio.