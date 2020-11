Scuola rischio Covid, prorogate le chiusure di alcune classi e plessi di Catanzaro: ecco quali

Il sindaco Abramo con una serie di nuove ordinanze ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza in alcuni plessi cittadini dove si sono registrati casi di positività al covid segnalati dall’Asp. E’ stata prorogata la didattica digitale integrata al Convitto Galluppi, esclusivamente per le classi della scuola secondaria di primo grado, da domani martedì 3 al 7 novembre compreso.

Con medesima misura, è stata disposta anche la proroga della chiusura dell’Istituto Comprensivo Patari-Rodari, plessi Patari, Rodari e Gagliardi e delle classi di scuola secondaria di primo grado ubicate presso il Liceo Classico Galluppi dal 3 al 7 novembre. Allo stesso modo, è stata prorogata la didattica a distanza dal 4 al 6 novembre all’IC Casalinuovo, plessi centrali di via Stretto Antico e via Forni, limitatamente alla scuola primaria, ad eccezione della scuola dell’infanzia di via Forni dove potrà riprendere l’attività in presenza.

Inoltre, a seguito della segnalazione da parte della dirigente scolastica di possibili contagi, il sindaco ha disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza in due classi della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Mater Domini, plesso Campanella, dal 3 al 7 novembre, in attesa delle verifiche da parte delle autorità sanitarie.