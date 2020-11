Cittadella Regionale, al momento sono cinque i casi accertati al Covid 19

Contagio Covid 19 in aumento a Catanzaro.

Situazione in evoluzione in particolare alla Cittadella Regionale di località Germaneto dove, in seguito a un primo caso positivo segnalato nei giorni scorsi, era stata avviata un’accurata operazione di tracciamento di contatti con effettuazione dei test necessari per contenere il contagio.

Dai risultati dei tamponi che via via stanno arrivando sono emersi altri casi. In tutto al momento sono cinque quelli accertati: tre tra i dipendenti o collaboratori del Dipartimento lavori pubblici, uno di quello alla Presidenza e uno del Bilancio.