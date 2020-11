Protesta contro zona rossa. Bloccato svincolo autostrada a Cosenza

Non solo davanti alla Cittadella Regionale di Catanzaro le proteste anti zona rossa. Anche fuori provincia. Un migliaio di persone – in particolare . stanno inscenando a Cosenza una manifestazione per protestare contro il Dpcm che ha istituito la zona rossa in Calabria e la gestione della sanità nella regione negli ultimi anni. Sono stati scanditi slogan ed esposti striscioni contro la gestione della sanità calabrese e contro l’intera classe politica.

I manifestanti chiedono il ritiro del Dpcm ma anche un’inversione di tendenza nella gestione della sanità calabrese, che sia improntata, è stato sostenuto, ad una maggiore attenzione verso le esigenze dei cittadini e che si batta contro gli interessi particolari e corporativi.

Il corteo di persone che stanno inscenando la manifestazione a Cosenza contro il Dpcm del Governo e sulla sanità in Calabria ha raggiunto lo svincolo dell’autostrada e lo ha bloccato sia in entrata che in uscita. La manifestazione si sta svolgendo senza incidenti, sotto il controllo delle forze dell’ordine, che stanno contrattando con i manifestanti per evitare che la situazione degeneri