Covid 19, altri dodici posti letto saranno attivati al Policlinico di Catanzaro

Altri 12 posti letto dedicati al Covid, in aggiunta ai 20 gia’ operativi suddivisi in sub intensiva e medica, saranno attivati al Policlinico universitario “Mater Domini” di Catanzaro per un totale di 32.

La nota di riorganizzazione degli spazi, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, e’ stata firmata oggi dal direttore sanitario Giuseppe Panella e dalla direttrice di presidio Caterina De Filippo e prevede alcuni spostamenti di reparti di altre discipline per far spazio ai letti previsti per i degenti Covid.