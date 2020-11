Caso a Zagarise. Chiusa scuola, in quarantena famiglia della persona contagiata

Ore di apprensione anche per Zagarise e i suoi abitanti: primo caso di Sars Cov-2 anche nel paese dell’olio.

Ne da’ comunicazione il primo cittadino del paese presilano Domenico Gallelli che, poche ore fa, ha reso edotti i propri concittadini di un caso di positività in paese.

I figli del soggetto interessato al virus pandemico, dipendente di un azienda, frequentano la scuola dell’infanzia e primaria : motivo plausibile per disporre, da subito, l’ interruzione delle attività didattiche per tutti i discenti zagaritani decisione è stata concertata con il dirigente scolastico Maria Brutto.

La famiglia della persona contagiata è stata posta così in quarantena per poi, di concerto con operatori Asp, ricostruire il tracciamento di tutti i contatti. Zagarise si affida al protocollo per scongiurare focolaio.