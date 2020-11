Parrocchia Santa Maria di Porto Salvo: dopo il parroco, positivo al Covid anche il suo sostituto

Chiude temporaneamente la parrocchia Santa Maria di Porto Salvo nel quartiere Lido di Catanzaro. Nelle scorse settimane la chiesa era già stata sanificata e le cresime in programma nell’ultimo weekend di novembre, rinviate a causa della positività al Covid del parroco Don Rino Grillo ora ricoverato in ospedale dopo la comparsa di sintomi che inizialmente non si erano manifestati.

La notizia delle ultime ore è invece che anche l’altro sacerdote, sostituto del parroco “titolare” è stato contagiato dal Coronavirus. La circostanza ha spinto alla nuova chiusura del luogo di culto.