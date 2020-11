Rischio Covid, chiuse altre scuole. Stop in alcuni istituti della provincia di Catanzaro

Ancora notizie di chiusure di scuole della provincia di Catanzaro per rischio Covid. Due comuni hanno preso nelle ultimissime ore decisioni relative allo stop dell’attività di didattica in presenza in altrettanti istituti. A Badolato, dove il sindaco Gerardo Mannello ha annunciato su Facebook un nuovo caso positivo nel territorio comunale lo stesso primo cittadino per prevenire la diffusione del contagio ha disposto la chiusura della scuola elementare di via Ugo Foscolo e la scuola media fino a venerdì 13 novembre”.

L’amministrazione di Davoli e in particolare il primo cittadino Giuseppe Papaleo preso atto della positività di un membro del personale Ata ha invece ordinato la chiusura della scuola dell’infanzia al fine di consentire a scopo precauzionale gli interventi di igienizzazione e sanificazione dei locali.