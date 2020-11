Avere sintomi Covid e non avere risposte da parte della sanità pubblica

Nella pandemia in pieno svolgimento ci sono i grandi numeri e gli scenari generali. E ci sono poi, anzi prima, le storie degli individui che affrontano la malattia o soltanto il suo forte sospetto. In questo momento, nel piazzale davanti la palazzina di malattie infettive dell’ospedale Pugliese, riparato dietro un pilastro di cemento, il signor G. quarantenne, avverte una febbre vicina ai 39 gradi, respira male per via di una bassa saturazione di ossigeno, defedato da un persistente stato diarroico. È arrivato con un’ambulanza del 118 stamattina intorno alle 9,30, e da allora è lì, in attesa che la macchina dell’emergenza faccia qualcosa per lui.

Finora ha fatto poco o nulla. G. ha avvertito i primi segni di malattia il primo novembre. Un suo collega è intanto risultato positivo. G. si pone in isolamento volontario insieme alla moglie e ai due bambini. La famiglia fa quanto viene prescritto. Allerta il medico curante e gli uffici di prevenzione dell’Asp, arriva il personale dell’Usca, che visita G., gli consiglia di continuare la terapia prescritta dal medico curante.

La terapia non sortisce effetti, anzi lo stato di G. peggiora. L’Usca esegue una seconda visita, con le usuali protezioni in dotazione. Solo che questa volta G. è visitato davanti il suo uscio di casa. G. e moglie invocano di essere tamponati e chiedono di non essere abbandonati. Da quel momento nella sostanza lo sono. Dai primi sintomi a oggi sono passati 12 giorni nei quali G. è peggiorato, non è stato tamponato, non sa se ha Covid o meno, la famiglia è in quarantena, angosciata e impotente.

Ha telefonato continuamente all’Asp, si è rivolta anche ai carabinieri. Fino a quando la situazione è precipitata e stamattina G. è giunto al triage del Pugliese con l’ambulanza del 118. Ancora adesso è solo, dietro un pilastro, con febbre e difficoltà respiratorie. Solo, perché la moglie è in quarantena insieme ai due bambini. Questa è una storia. Piccola, individuale. Che rende l’idea di cosa si nasconda dietro i numeri e dietro l’insufficienza della risposta del sistema sanitario regionale all’avanzare dell’emergenza virale.