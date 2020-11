Coronavirus Pugliese Ciaccio, in corso trasferimenti di reparto per ricavare nuovi posti letto

Il reparto Covid di Malattie infettive dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro continua ad essere saturo, tanto da non poter ricoverare ulteriori pazienti. Per cercare una soluzione immediata sono in corso alcuni spostamenti di reparti. Tra oggi e domani, secondo fonti ospedaliere, infatti, dovrebbe essere aperta ai degenti Covid l’Unità operativa di Geriatria spostata in un’altra zona dell’ospedale.

Si riuscirebbero, così, a ricavare all’interno del presidio, con personale dedicato al Coronavirus, circa 30 posti letto. Gli spostamenti sarebbero già iniziati. Stamani, infatti, numerose persone che si sono recate in ospedale per sottoporsi a visite generiche o per ritirare i risultati di esami, sono stati fatti uscire dalla struttura per consentire il passaggio di tre malati Covid. (ANSA).