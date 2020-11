Covid 19, chiudono sino al 28 novembre anche tutte le ludoteche

Il sindaco Sergio Abramo con una nuova ordinanza ha disposto, in via precauzionale, la chiusura di tutte le ludoteche nel territorio comunale da oggi 12 novembre fino al 28 novembre prossimo. Il provvedimento si aggiunge a quelli già emessi riguardo alla sospensione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e dell’attività di asili nido pubblici e privati della città.