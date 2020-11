Report dell’area centrale, 60 nuovi positivi a Catanzaro

Sono stati 1.024 i test eseguiti oggi nell’area centrale processati dal laboratorio dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Per l’esattezza 94 per ASP CS e 930 per Area centro.

Sono risultati 113 nuovi positivi (11 nell’ASP CS; 60 a CZ; 10 a KR; 32 a VV).

I tamponi eseguiti sono stati: 600 a Catanzaro (H 159, Territorio 317, Operatori 123, Rientri 1); 12 a Crotone(H 1, Territorio 11, Operatori 0, Rientri 0); 318 a Vibo (H 5, Territorio 262, Operatori 25, Rientri 26).

Sono 20 i noti positivi: 13 a Catanzaro, 0 a Crotone e 7 a Vibo Valentia. Negativi n. 891