Rsa Sant’Anna di Botricello, sono 19 le persone positive

Nuovo focolaio all’interno di una Residenza sanitaria assistenziale calabrese. Accade a Botricello, centro della costa ionica Catanzarese, dove sono risultati positivi al Covid-19 tredici ospiti della struttura e sei dipendenti della Rsa “Sant’Anna”. Ieri i primi casi tra il personale che hanno spinto la direzione della Rsa ad allargare i controlli alle circa settanta persone che ruotano intorno alla struttura. Gli esiti hanno evidenziato la positività di tredici anziani affetti da disabilità e sei dipendenti tra infermieri e operatori sociosanitari.

In totale sono 47 i positivi

Nella cittadina ionica l’ultima comunicazione ufficiale riporta 47 casi positivi su una popolazione di circa cinquemila abitanti, oltre a circa 150 tamponi ancora da processare dopo uno screening tra la popolazione studentesca. Anche per questo, il sindaco Michelangelo Ciurleo ha chiesto all’Azienda sanitaria provinciale di velocizzare i tempi per conoscere gli esiti dei test. Infine, il poliambulatorio di Botricello dell’Azienda sanitaria provinciale è stato chiuso al pubblico dopo la positività di un infermiere, residente a Crotone. Sono state avviate tutte le iniziative necessarie per la tutela della salute pubblica.