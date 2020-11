Tamponi scuola Satriano, sono cinque le positività emerse

Sono cinque i casi di Covid 19 riconducibili alla scuola dell’infanzia e primaria di Satriano in provincia di Catanzaro. Lo rende noto il sindaco del centro del Soveratese Massimiliano Chiaravalloti che ha informato in un messaggio Facebook di avere acquisito oggi i risultati dei tamponi eseguiti nei giorni scorsi.



I contagiati sono tre bambini della scuola dell’infanzia, un insegnante, e un bambino della scuola primaria. Il primo cittadino dichiara inoltre che i familiari dei positivi vengono contattati in queste ore per la ricostruzione dell’eventuale catena dei contagi.

Non sono al momento in programma ulteriori tamponi a bambini o personale dell’istituto in quanto è chiuso dallo scorso 30 ottobre e quindi sono di fatto scadute le due settimane di periodo canonico di quarantena, tuttavia Chiaravalloti invita chiunque abbia avuto o abbia sintomi di informare il medico curante.

Le scuole, come in gran parte della provincia, anche a Satriano rimarranno chiuse almeno sino al 28 novembre.