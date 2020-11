Zuccatelli: “I virologi sono la coda della coda della coda dell’area medica”

I virologi sono la coda della coda della coda dell’area medica. E’ stato un giorno orribile quel 27 maggio per Giuseppe Zuccatelli. Pare che ogni cosa che abbia detto durante quell’incontro con con il gruppo Femin di Cosenza, sia destinato a ritorcersi contro di lui. Anche la sua opinione, legittima si intende, sul fatto che la politica abbia affidato ai virologi il compito di governare. Due cose sembra però dimenticare Zuccatelli. La prima è che i virologi sono suoi colleghi, essendo lui un medico specializzato in medicina preventiva. La seconda è che, essendo lui un commissario nominato dal governo centrale in carica, ha ottenuto dalla politica lo stesso potere, quello di comandare, dato ai virologi. Dichiarazioni,ripetiamo legittime, se restano a livello di opinioni che ognuno può esprimere, incaute però in un determinato periodo storico e se pronunciate da chi ricopre ruoli e funzioni pubbliche.

(In alto è possibile vedere il video caricato sui social)