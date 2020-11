La lunga attesa di un tampone: le segnalazioni in città si moltiplicano

“Lo scriva tranquillamente il mio nome, non so cosa fare per smuovere la situazione”. Il signor Vincenzo Cacia che vive nella zona Sud di Catanzaro è uno dei tanti che quotidianamente chiamano alla nostra redazione per segnalare un problema tanto conosciuto e diffuso quanto a quanto pare ancora lontano dalla soluzione.

La sua storia è emblematica e, come più volte già riportato da queste pagine, non certo rara. Il problema è sempre lo stesso i dannati tamponi Covid. C’è chi è sequestrato in casa in attesa di conoscerne l’esito, c’è chi invece attende ancora di essere sottoposto al test. Il signor Cacia, che ha un familiare che è contatto di un positivo, attende da “otto giorni con oggi” la chiamata per effettuarlo questo tampone.

“Io mi sono sottoposto a un test privato – dice al telefono – sono negativo ma come faccio a sapere se la situazione è la stessa per i miei familiari e se cambieranno le cose? L’Asp non mi risponde più e noi siamo isolati perchè non possiamo muoverci da casa, nemmeno per fare la spesa”.