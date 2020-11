Rizza: “Il livello di assistenza sanitaria è sempre stato insufficiente. E il Governo ne ha solo preso atto

di Roberto Rizza*

In questi giorni si è detto e scritto tanto sulla sanità calabrese.

Tutto il non detto, tutto quello che va oltre lo scivolone televisivo, le gaffe, il gossip, le ipocrite vesti stracciate di tantissimi politici locali e nazionali, è in queste centodiciotto #pagine che, dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di rendere #pubbliche.

Pagine, oggi, nella disponibilità della politica, degli addetti ai lavori e della stampa, ma che, a mio avviso, meritano di essere più accessibili. Per tutti e nella disponibilità di tutti.

Si tratta dei risultati del tavolo di monitoraggio interministeriale sull’attuazione del piano di risanamento della nostra sanità regionale, tenutosi lo scorso 9 e 10 ottobre. Centodiciotto pagine che fotografano, in pratica, lo stato in cui versa la sanità calabrese.

Una lunga serie di “prese d’atto”, un termine burocratico che molto poco si addice al tessuto umano di cui si discute.

Leggere queste pagine fa male. E, ve ne accorgerete leggendo, non in quanto calabresi, ma come esseri umani.

Leggere queste pagine, però, è necessario. Perché per comprendere, e per poter esprimere una opinione, bisogna innanzitutto conoscere.

È necessario conoscere quale sia, per chi la governa, il punto di indifferenza per scelte e decisioni che riguardano la salute di due milioni di cittadini italiani.

Ancora di più, bisogna leggerle per conoscere e comprendere che cosa significhi il concetto, fin troppo astratto, di incompetenza e, di fatto, in cosa si traduca, nel nostro quotidiano e sulla nostra pelle, affidare la nostra salute, e più in generale la cosa pubblica, a quanti non hanno competenze adeguate, sensibilità politiche, e coscienza.

Bisogna leggerle per conoscere e comprendere quale sia il vero prezzo del clientelismo e del voto di scambio (che paghiamo sulla nostra pelle ogni qual volta anteponiamo, nelle nostre scelte quotidiane, il favore al merito, il tornaconto immediato personale al bene della comunità, l’utile al giusto).

Da quel che ho potuto leggere e comprendere, tutto questo significa, per prima cosa, che, in Calabria, nel 2019 e nel 2020 – e senza considerare l’emergenza sempre meno “contingente” legata alla pandemia – non vi era personale medico e paramedico sufficiente per soddisfare il fabbisogno minimo di assistenza sanitaria per tutti i cittadini.

Significa che, in Calabria, nel 2019, gli screening oncologici basilari sono stati praticamente inesistenti e che, quindi, le donne, gli uomini e i bambini, i figli, i nonni, i mariti e le mogli, gli amici di tutti noi, sono morti e continuano a morire per una mancata diagnosi prima ancora che per la mancanza di cure o per malattia.

Significa che da queste parti, nel 2020, il livello di assistenza pediatrica e di assistenza agli anziani, ai nostri figli e ai nostri nonni, è ampiamente sotto la soglia nazionale di adeguatezza.

Significa che il Governo ha sempre saputo dell’assenza del necessario programma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19.

È tutto scritto, nero su bianco, in queste pagine.

Tutto accertato, e di fatto accettato, da chi poteva porre subito un rimedio e ha ritenuto invece che si potesse ancora attendere.

Tutto riportato con dovizia di numeri e particolari, che appaiono vuoti e freddi solo agli occhi, ma nel cuore di chi legge con attenzione sono in grado di aprire ferite profonde.

Perché per ogni vita che oggi si spegne in Calabria c’è una precisa responsabilità, fattuale, politica, etica, e anche collettiva.

Oggi ognuno di noi ha il dovere e la responsabilità morale di leggere queste pagine e prendere coscienza e consapevolezza, senza scusanti di sorta, di ciò che è attualmente la sanità in Calabria.

A noi il dovere di capire la realtà e di viverci dentro. Cerando risposte, articolate e vive, alle angosciose domande di questo tempo. Chiedendoci chi siamo e dove vogliamo andare.

Da domani, ognuno di noi risponderà alla propria coscienza.

*Ex consigliere comunale