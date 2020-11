Focolaio Covid in un struttura sanitaria riabilitativa di Catanzaro

Si è formato un focolaio Covid in una struttura sanitaria riabilitativa di Catanzaro. La catena di contagio è ampia, poiché ad essere infettati sarebbero parte del personale, qualche paziente e alcuni parenti. Il titolare della struttura è stato ricoverato in terapia intensiva in un ospedale della regione, ma è stato dimesso da pochi giorni. Gli esiti degli ultimi tamponi effettuati nella struttura sono stati resi noti tra ieri sera e stamattina, nonostante da più di un mese il personale e gli ospiti siano continuamente sottoposti a screening.