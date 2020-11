Il report

Coronavirus Pugliese-Ciaccio, sono 61 i nuovi casi in provincia di Catanzaro

In tutto 162 in tutta la Calabria Centrale. Balzo in avanti del rapporto tamponi/tamponi positivi

Sono 61 i nuovi casi di Coronavirus relativi alla provincia di Catanzaro emersi dai tamponi processati nelle ultime 24 ore nel labroatorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. In tutto 532 i test trattati dal Catanzarese, 60 tamponi dal Crotonese (54 positivi) e 227 dalla provincia di Vibo (47 contagi). Il totale per la Calabria Centrale è di 162 infezioni rilevate su 802 tamponi con un notevole aumento della percentuale di positività che si attesta al 20%.