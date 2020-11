Coronavirus Pugliese-Ciaccio, in provincia di Catanzaro 44 nuovi contagi

Sono 44 i nuovi contagi al Covid 19 riscontrati nei tamponi processati nelle ultime 24 ore dal laboratorio di Microbiologia del Pugliese Ciaccio e relativi alla provincia di Catanzaro.

Nel consueto report giornaliero si fa riferimento a 618 test provenienti da soggetti dal Catanzarese Nella stessa zona scende a poco più dei 7 per cento la percentuale di positività dei tamponi. Quanto alle altre zone dell’area centrale sono ben 88 le infezioni accertate dal Crotonese (su soli 205 tamponi) e 27 dal Vibonese (su 113).

Il totale relativo alle tre province è 159 positivi su 936 test refertati con una percentuale di positività vicina al 17 per cento, molto più elevata come detto rispetto al solo dato provinciale catanzarese, ma in lieve diminuzione se si confronta al boom di ieri (20%).