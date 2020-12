Covid Policlinico, sono ora due i pazienti sottoposti a ossigenazione extrcorporeaa

Salgano a due i pazienti Covid del Policlinico Mater Domini di località Germaneto a Catanzaro che, oltre alle cure intensive, necessitano di Ecmo, ossigenazione extracorporea. Al 56enne Carabinieri trasportato in aereo da Vasto in Abruzzo nei giorni scorsi si è aggiunto nelle ultime ore un paziente 69enne di Crotone. Entrambi ricoverati in Rianimazione versano in gravi condizioni.