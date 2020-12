Regione Calabria, 50mila tamponi rapidi per chi rientra in Calabria per le feste

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlí ha annunciato che l’Ente ha ordinato 50mila tamponi rapidi a fronte di 30mila rientri previsti in Calabria per le festività. Messe a disposizione cinque postazioni che saranno attivate da oggi nelle cinque città capoluogo per sottoporsi al test antigenici gratuiti per le persone iscritte alla piattaforma regionale. Una apposita ordinanza sarà emanata nella giornata di oggi.