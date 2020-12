Da Comune covid free a trenta contagi in tre giorni, Sellia Marina fa i conti con il virus

Da paese Covid free a una trentina di contagi circa in tre giorni. Per lo più nel pieno delle festività natalizie. È quanto sta accadendo a Sellia Marina dove l’epidemia da Coronavirus dal 23 dicembre ad oggi sta repentinamente diffondendosi. Intere famiglie isolate, almeno due focolai e, la notizia di oggi è che, nella serata di ieri al sindaco Francesco Mauro sono state comunicate le positività di due bambini che frequentano la scuola dell’infanzia di via Mercato e di altri due alunni (classi terza e quarta) della primaria di via Giardinello.

In queste ore la comunità selliese ha messo in moto una straordinaria macchina di cooperazione tra le realtà territoriali per fare in modo che, a partire dalle 9.00 di domani, domenica 27 dicembre, presso il Lungomare Ionio, i bimbi dell’asilo di via Mercato, le due classi delle elementari di via Giardinello, docenti e personale Ata, possano sottoporsi a tampone, nella modalità drive in.

«Ci siamo organizzati per poter effettuare 140 screening» ha spiegato il primo cittadino in diretta su Facebook poco fa. «Naturalmente non c’è obbligatorietà, ma mi auguro che tutti coloro i quali sono interessati dai casi di positività nelle scuole colgano questa opportunità – ha detto Mauro -. I risultati degli esami verranno trasferiti all’Asp che potrà così indicarci meglio quali saranno le iniziative da prendere nel futuro. Qualora qualcuno non si presentasse a fare il tampone domani verrà segnalato e l’Asp potrebbe disporre la quarantena in attesa di tampone per contatto con positivo. Ad ogni modo, il nostro comune obiettivo deve essere quello di scongiurare la diffusione del contagio per cui vi esorto a mantenere dei comportamenti di responsabilità» ha concluso il sindaco.

Stare a casa, uscire solo in caso di necessità utilizzando tutti i presidi del caso e, soprattutto i contatti stretti dei positivi devono rimanere isolati anche in caso di primo tampone negativo. Potrebbero positivizzarsi dopo.