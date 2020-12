Area centrale della Calabria, 89 i nuovi casi di positività al Covid

Sono in totale 260 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore per l’area centrale della Calabria. I nuovi positivi sono 89, 8 nel Catanzarese e 81 nella provincia di Vibo. Nessun nuovo positivo invece nel Crotonese. 115 sono i test eseguiti per Catanzaro e provincia (H 91, Territorio 21, Operatori 2, Rientri 1); 19 per Crotone e provincia (H 0, Territorio 0, Operatori 19, Rientri 0); 126 per il Vibonese (H 0, Territorio 126, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre ci sono 19 noti positivi: 5 nel Catanzarese, 10 nel Crotonese e 4 per l’area di Vibo. Negativi 152.