Coronavirus Pugliese-Ciaccio, trenta nuovi contagi in provincia di Catanzaro

Sono 30 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Catanzaro riportati nell’ultimo report dell’emergenza Covid del 2020. In tutto 405 i test analizzati dall’ospedale Pugliese e riferiti a soggetti del Catanzarese.

In tutto 4 su 49 tamponi i casi del Crotonese mentre ancora alta ma in flessione l’incidenza in provincia di Vibo dove i nuovi contagiati sono 29 su 213 test eseguiti. Il totale dell’area centrale della Calabria, è di 63 nuovi positivi su 667 con una percentuale di positività di poco inferiore al 10%.

Ricordiamo che il report si riferisce esclusivamente ai tamponi molecolari processati da laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio. Sono quindi esclusi gli altri laboratori della provincia e i tamponi rapidi eseguiti da privati.