Coronavirus Guardavalle, quindici positivi al tampone rapido

Quindici persone componenti di tre diversi nuclei familiari di Guardavalle sono risultate positive a tamponi antigenici (rapidi) Covid 19 a cui sono stati sottoposti nel pomeriggio di ieri pomeriggio perché in contatto a una persona contagiata già stata sottoposta a tampone molecolare.

Lo rende noto il sindaco Pino Ussia. In attesa dei tamponi molecolari che saranno disposti dall’Asp, dopodomani nella sala consiliare proseguirà lo screening “rapido” tra i contatti del primo positivi e quelli indiretti. In tutti saranno testati con tampone antigenico 250 residenti, i primi 100 proprio dopodomani. La chiesa – aggiunge il primo cittadino – rimarrà chiusa sino a nuove disposizioni. In altro il video di Ussia£.