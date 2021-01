Coronavirus, ad Albi sale a quattordici il numero dei contagiati

Sembravano episodi circoscritti e di poco rilevanza , ci sta che sia un focolaio da Covid-19.

Non mancano le preoccupazioni anche nel piccolo paesino della presila catanzarese per aumento dei contagi cagionati dalla pandemia.

Da analisi effettuate in laboratori privati, quindi in attesa di validazione dell’Asp, emergono, si evince da una nota del Comune di Albi, numeri poco rassicuranti su infezioni pandemiche: ci sono cinque nuovi casi di positività per un totale di 14 contagiati. E aumenta anche il numero di persone in isolamento con ulteriori tre casi per un totale di 32 persone in quarantena o in isolamento fiduciario.

Cambia anno, non muta il virus: pericoloso era, pericoloso resta.

Serve organizzazione e non improvvisazione sia nella grandi città come nei piccoli paesi.