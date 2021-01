Proteste per il mancato ordine di priorità, la direzione risponde secondo le indicazioni avute a livello centrale

Da un lato ci sono i numeri da rispettare, le percentuali da far alzare, in Calabria certo, a Catanzaro sicuro, ma in tutta Italia, se non pure in tutta Europa. Dall’altro ci sono le procedure che la pandemia non ha contribuito a velocizzare, nel mondo ospedaliero, in quello della burocrazia, in quello della scuola. Se c’era un’opportunità che poteva essere sfruttata in questa situazione era quella di usare bene il tempo, svecchiare alcuni mondi, sfruttare le autostrade informatiche dove il virus non poteva arrivare, razionalizzare e far fruttare le risorse. In Calabria, a Catanzaro, In Italia, questo non è ancora avvenuto. E allora accade che anche la campagna vaccini impatti con tutti i limiti di un sistema autoreferenziale e troppo imbrigliato per poter resistere agli urti di una pandemia di tali dimensioni.

Eppure, nonostante questi aspetti, che riguardano l’Italia e alcune parti d’Europa, si sta cercando di rispettare alla lettera indicazioni, tempi e procedure, perché nessuno debba restare escluso da una campagna di vaccinazione che al momento sembra l’unica strada percorribile per assicurarsi il ritorno ad un’ordinarietà, che sarà comunque diversa da quella precedente, ma che sarà anche quella con cui dovremo convivere.

E così, alle pur comprensibili lamentele del personale medico, paramedico, degli specializzandi e di tutto il mondo sanitario che ruota intorno al Policlinico di Catanzaro, per il mancato rispetto delle priorità nelle vaccinazioni, che pure erano state inizialmente paventate, la direzione non può fare altro che rispondere secondo quelle che sono le indicazioni date dal Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Arcuri.

L posizione della direzione sanitaria sul mancato ordine di priorità

“Tutti coloro che a vario titolo, anche se risorse in outsourcing, ruotano attorno alla quotidianità del Policlinico universitario hanno diritto ad essere vaccinati in un ordine orizzontale, che non prevede al momento, eccezion fatta per aree di criticità, dei primi e dei secondi”.

Un piano vaccini ed una piattaforma informatica pronti a giorni

“Il piano vaccini insieme ad una piattaforma informatica – ha detto il direttore sanitario Rina De Filippo, raggiunta da Catanzaroinforma che aveva raccolto le proteste di diversi professionisti che lamentavano lo stato di confusione che si era venuto a creare – saranno pronti a giorni. Al momento – continua De Filippo – puntiamo a utilizzare nel più breve tempo possibile le dosi che vengono di volta in volta scongelate. In ogni caso chiunque viene vaccinato in questi giorni è perché ne ha diritto, essendo soggetto afferente al mondo ospedaliero del Policlinico, a qualunque titolo, così come ci è stato indicato a livello centrale”