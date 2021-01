Concluse con la tombolata in streaming le iniziativa di festa di Zagara Zagarise

Con la tombolata, in diretta streaming dal profilo fb della Zagara Zagarise, si sono concluse le manifestazioni natalizie Natale 2020 organizzate dall’ associazione culturale La Zagara Zagarise e Avis comunale. In un momento di grande difficoltà e di distanziamento è stato colto il bisogno di rimanere legati alle origini e agli affetti. Ed ecco che, in streaming, abilmente organizzati e guidati dall’ingegnere E. Catizzone, da Adele Guzzetti, Jolanda Mangone (per la Zagara) e Cinsia Tulello(per l’Avis)gli eventi sono stati seguiti da circa 250 persone da diverse regioni italiane e anche continenti e paese europei diversi, centrando l’obiettivo di raggiungere gli emigrati di Zagarise nelle diverse località.

Gli eventi organizzati, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, hanno visto la collaborazione della parrocchia, delle associazioni e cittadini residenti nel piccolo comune presilano e di molti emigrati che si sono esibiti, da remoto, con canti, musiche, poesie, balli. Un grande e unico abbraccio per vicini e lontani e la voglia di superare barriere e difficoltà ha prevalso